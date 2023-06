Camera: lunedì evento su Giornata mondiale contro le droghe, intervengono Fontana e Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Lunedì 26 giugno, alle ore 15, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolge l'evento "Giornata mondiale contro le droghe". Apre i lavori il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Intervengono - si legge in una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Conclude la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Coordina Gianni Ippoliti. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv anche con la traduzione nella Lingua dei segni. (Com)