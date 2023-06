Ambiente: premier Barbados Mottley, necessaria "trasformazione assoluta" del Pianeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria una "trasformazione assoluta" del Pianeta. Lo ha detto la premier delle Barbados, Mia Mottley, intervenendo in chiusura del summit sul Patto finanziario mondiale cominciato ieri a Parigi. "Abbiamo solo questo pianeta, a meno che non abbiate un piano che non conosco per andare a vivere su Marte", ha detto la prima ministra. "Penso che ci siano dei problemi per portare i governi a superare la politica interna e la geopolitica", ha detto Mottley, che ha partecipato attivamente la fianco del presidente Emmanuel Macron per organizzare il vertice.(Frp)