Fisco: Roscani-La Porta (Fd'I), con nostri emendamenti condizioni per impedire fuga a estero di giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo Meloni mette i giovani al centro della propria azione. Grazie a due emendamenti di Fd?I poniamo finalmente le basi per impedire la fuga all'estero dei nostri giovani formati in Italia e per favorire l'occupazione stabile degli under 30". Lo annunciano Fabio Roscani e Chiara La Porta, deputati di Fratelli d'Italia, rispettivamente presidente e vicepresidente nazionale di Gioventù nazionale, e primi firmatari dei due emendamenti accolti dall'esecutivo e approvati in commissione Finanze dove è in corso l'esame della legge delega fiscale. "Con il primo emendamento - spiegano Roscani e La Porta - vengono introdotte due importanti novità: l'adozione di misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti formati nella nostra Nazione e la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia dei giovani formati in Italia e occupati all'estero. Con il secondo emendamento approvato apriamo la strada all'introduzione di misure volte allo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età. Sono due provvedimenti di enorme portata che finalmente daranno all'Italia la possibilità di avvalersi del suo straordinario patrimonio umano di giovani cresciuti e formati nelle nostre università", concludono Roscani e La Porta. (Rin)