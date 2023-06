Maltempo: Braga (Pd), Bignami dove sei? Governo assente e indifferente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bignami dove sei? Perché oggi i deputati del Pd sono in Romagna nelle zone colpite dalle alluvioni a raccogliere l’allarme per quello che ancora non si è fatto: mancano i fondi e manca un commissario. Due mesi, Bignami. Comuni con bilanci in pericolo e cittadini e imprese ancora in attesa di aiuti. Il problema non sono gli amministratori, ma un governo assente e indifferente". Lo afferma in nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera oggi in Emilia Romagna con una delegazione di deputati Pd.(Com)