Roma: Confcommercio scrive a Gualtieri, no al cantiere del tram Tva in anno giubilare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La Confcommercio di Roma chiede di modificare le tempistiche per la realizzazione della tratta della linea tranviaria Termini-Vaticano-Aurelio (Tva) lungo il percorso che interesserà il centro storico e, in particolare, via Nazionale. I cantieri avranno inizio a marzo 2024 e termineranno a maggio 2025, quindi si incroceranno con l'arrivo dei pellegrini per le celebrazioni dell'anno giubilare. È quanto emerge da una lettera, visionata da "Agenzia Nova", e nella quale il presidente della Confcommercio di Roma, Pier Andrea Chevallard, chiede al sindaco Roberto Gualtieri di "non compromettere per l’anno del Giubileo la mobilità in un’area importante di Roma". Nella lettera Confcommercio Roma "in rappresentanza delle imprese del commercio dei servizi e terziario di Roma Capitale, manifesta la sua forte preoccupazione per la tempistica prevista per i lavori di realizzazione della linea tramviaria Termini-Vaticano-Aurelio (Tva). A fronte dei diversi ed importanti lavori di prossima cantierizzazione in vista del Giubileo 2025, che abbiamo avuto modo di conoscere in un recente ed utile incontro con l’assessore Ornella Segnalini, l’avvio dell’opera TVA sottoporrebbe il centro storico della città ad un inutile aggravio", si legge nel documento. (segue) (Rer)