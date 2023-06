Roma: Confcommercio scrive a Gualtieri, no al cantiere del tram Tva in anno giubilare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In conclusione la Confcommercio esprime comprensione rispetto alle difficoltà per un eventuale modifica del cantiere ma chiede che si trovi una soluzione anche di concerto con le autorità europee. "Comprendiamo la difficoltà nel rinviare i lavori di un’opera già finanziata con il Pnrr. Siamo convinti però che, con il suo intervento, sia possibile una rimodulazione dei tempi per la realizzazione della Tva, nell’ambito della revisione di tutto il piano che il governo sta portando avanti con le autorità europee", conclude Chevallard. La lettera è stata inviata per conoscenza anche agli assessori: ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, alla Mobilità Eugenio Patané, al Turismo Alessandro Onorato, al Commercio Monica Lucarelli, e alla presidente del Municipio Roma I Lorenza Bonaccorsi. (Rer)