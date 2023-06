Speciale scuola: Roma, Prefetto, plauso a forze ordine per sgombero ex scuola Sibilla Aleramo senza criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho espresso sentita riconoscenza alla Questura di Roma per l'operazione di sgombero svolta questo pomeriggio presso la scuola Sibilla Aleramo, in via Tiburtina, cui hanno fattivamente preso parte anche squadre dell'Arma dei carabinieri, dedicando un plauso a tutti gli operatori delle Forze di polizia che sono stati impegnati in tali interventi, portandoli a termine senza criticità di ordine, sicurezza e incolumità pubblica". Con queste parole il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha voluto esprimere sincera gratitudine per quanto posto in essere dagli uomini e dalle donne delle Forze dell'ordine che questo pomeriggio hanno partecipato alle delicate attività di liberazione dell’ex scuola Sibilla Aleramo, in via Tiburtina 967, occupata questa mattina da oltre 200 persone appartenenti ai movimenti per il diritto all'abitare e studenteschi. (Com)