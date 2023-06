Speciale scuola: Roma, De Santis-Canale (LcR), dramma Casal Palocco, importanti i percorsi scuola su uso consapevole tecnologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La drammatica vicenda di Casal Palocco, dove un bambino di appena 5 anni, a bordo di una city car con la mamma e la sorellina, ha perso la vita "dopo essere stato travolto da un suv guidato da un gruppo di youtuber alle prese con una challenge, non può lasciare le Istituzioni inerti". Lo dichiarano, in una nota, il capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Campidoglio Antonio De Santis e la capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX Carla Canale. "Come Lista Civica Virginia Raggi abbiamo evidenziato l'importanza delle iniziative di contrasto alle challenge sui social network al fine di individuare le più opportune misure di sensibilizzazione - da attivare nelle scuole di ogni ordine e grado - e di educazione volte a incoraggiare un uso positivo e consapevole delle tecnologie digitali. In tale percorso, sarebbe auspicabile anche il supporto del Corpo della Polizia Locale nell'individuare i luoghi dove solitamente si effettuano queste sfide, con lo scopo di impedirle e di prevenire ulteriori tragedie. In tutto questo, ovviamente, ci aspettiamo che il sindaco Gualtieri e gli assessori Funari e Lucarelli 'battano un colpo' e accolgano le nostre proposte e che la presidente Di Salvo e l'assessora Laurelli facciano lo stesso a livello municipale. Non c'è più tempo da perdere". (Com)