Speciale scuola: Municipio VI Roma, in Pnrr fondi per superamento campi rom, Campidoglio tentenna

22 luglio 2021

- Nel Pnrr sono presenti 10 milioni di euro per il superamento dei campi rom di Roma. "Il Municipio Roma VI delle Torri ha lavorato fin dal suo insediamento nell'ottobre 2021 per coordinare le realtà territoriali attive al fine proprio di superare il campo rom di Salone. Il progetto è stato presentato il 28 marzo scorso, alla presenza delle autorità comunali e di don Benoni, vescovo ausiliario di Roma e direttore della Caritas, il quale ha persino auspicato che nel 2025 si possa fare una porta santa per entrare al campo rom di Salone". Lo dichiarano in una nota il presidente del Municipio VI, Nicola Franco, e l'assessore alle Politiche sociali del Municipio VI delle Torri, Romano Amato. "L'intervento richiederà un milione d'euro per un arco di tempo di 24 mesi, diviso in sei assi monitorati che riguardano la capacità giuridica, il diritto alla salute, il diritto al futuro, il diritto alla scuola, il diritto a vivere in un contesto dignitoso, al fine di operare un'azione a tutto vantaggio dell'intera città di Roma. Se i soldi ci sono, cosa aspetta il comune di Roma - si legge nella nota -? Non si capisce la latitanza del Sindaco Gualtieri. I fondi ci sono, il progetto è pronto da mesi: cosa vuole fare il Sindaco della città dei 15 minuti? Siamo pronti, non vogliamo perdere la fiducia guadagnata così faticosamente in questo difficile contesto, né vogliamo dare il senso di lontananza delle istituzioni che per troppi anni hanno tollerato questi campi rom, investendo in azioni che sono state solo uno spreco di soldi pubblici. Noi abbiamo la ricetta: superiamo il campo rom di Salone", conclude la nota. (Com)