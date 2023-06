Speciale scuola: presentato rapporto "Coesione è competizione” di Fondazione Symbola, Intesa Sanpaolo e Unioncamere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Coesione è competizione” di Fondazione Symbola, Intesa Sanpaolo e Unioncamere in collaborazione con Aiccon, Ipsos e Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne è stato presentato oggi al Seminario di Fondazione Symbola da Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola; Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo; Giuseppe Tripoli, segretario generale Unioncamere; Nando Pagnoncelli presidente e Ad Ipsos Italia; Antonio Calabrò Assolombarda, presidente Forum Fondazione Symbola; Ilaria Catastini, General Manager Evolve - Maire Tecnimont Foundation; Maria Paola Chiesi, Head of shared value&sustainability Gruppo Chiesi; Padre Enzo Fortunato, giornalista e scrittore; Elena Granata, Politecnico di Milano, vice presidente Scuola di Economia Civile; Marina Migliorato, Comitato promotori Fondazione Symbola; Anna Roscio, responsabile Sales&Marketing Imprese, Banca dei Territori Intesa Sanpaolo; Stefano Zamagni, presidente Pontificia Accademia delle Scienze Sociali; Vincenzo Boccia, presidente Università Luiss Guido Carli. Il rapporto analizza e racconta i fattori più significativi della competitività del nostro Paese, con particolare attenzione verso gli aspetti che non vengono colti dagli indicatori economici più diffusi, sottolineando l’importanza della collaborazione nel mondo imprenditoriale. La coesione nelle imprese migliora il legame e il radicamento nelle comunità e nei territori, accresce il senso di appartenenza e soddisfazione di vita dei dipendenti (nel 2020 le erogazioni di welfare sulla base di contrattazione sindacale sono cresciute del 19,5 per cento), il coinvolgimento e il dialogo con i clienti, rafforza le relazioni di filiera e distrettuali (le imprese ricadenti nei distretti secondo il monitor di Intesa Sanpaolo negli ultimi anni hanno visto crescere la produttività più delle imprese non distrettuali), generando effetti positivi sulla competitività, come raccontano gli esempi di imprese coesive approfonditi nel capitolo “storie” del rapporto: Alcantara collaborando con artisti e designer ha trovato nuovi campi di applicazione per il suo materiale; Caimi Brevetti accogliendo nei suoi laboratori imprese, università, istituzioni ha migliorato i suoi prodotti ma allo stesso tempo sta contribuendo all’evoluzione della scienze del suono; Cinelli, che grazie al continuo dialogo con la sua community intercetta tendenze e nuove domande utili alla progettazione di bici e accessori sempre più su misura per i clienti; Circularity ha potenziato la sua offerta formativa sui temi dell’economia circolare collaborando con una banca; Enel ha trovato nel terzo settore l’alleato ideale per conoscere meglio i territori in cui opera e ingaggiare la società civile nella sua sfida; Fabiana Filippi, ha reso più efficiente la propria filiera insieme ad Intesa Sanpaolo, aumentando gli standard di qualità e sostenibilità dei suoi prodotti e facendo acquisire al contempo nuovi clienti alla banca; Glass Group, aziende concorrenti tra loro che si alleano all’interno dello stesso gruppo, migliorando conoscenze, performance e fatturato; illycaffè, insieme al non profit ha rafforzato le comunità dei suoi coltivatori di caffè migliorando le condizioni di vita e lavoro, assicurandosi un approvvigionamento continuo dai migliori coltivatori al mondo; La Filippa, una discarica che diventa bene comune grazie ad una intensa collaborazione con il sistema politico-amministrativo locale e la cittadinanza; Prysmian, attraverso l’azionariato diffuso dedicato ai lavoratori ha aumentato il valore dell’azienda coinvolgendo i collaboratori nel raggiungimento dei risultati economici; Vector, coltiva i suoi talenti e ne acquisisce nuovi grazie alla cura e all’attenzione per la crescita del personale, valorizzando le differenze e all’empowerment femminile; VeraLab, un centro estetico divenuta una start-up dal valore di 62 milioni di euro, con prodotti beauty nati da un continuo dialogo con la sua community, in antitesi ai modelli irreali e irraggiungibili di bellezza. (Com)