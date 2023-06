Pnrr: Carfagna (Azione), fallire non è un'opzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Pnrr "fallire non è un'opzione". Lo ha detto Mara Carfagna, presidente di Azione, intervenendo a Rapallo al 52mo Convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria. "Non è un'opzione - ha aggiunto - per due motivi. Primo, perché le riforme, le opere e gli interventi previsti dal Piano sono indispensabili per avviare la ricostruzione economica del Paese, per ridurre i divari e per mantenere il Paese su un sentiero di crescita. Secondo, perché con il Next Generation Eu l'Europa si è spinta per la prima volta fino al punto di emettere debito comune: se l'Italia, che ha ottenuto la quota maggioritaria dei fondi, non riuscisse nell'attuazione e nella realizzazione degli obiettivi del Pnrr, il progetto di emissione di titoli di debito comune sarebbe destinato al fallimento e questa sarebbe una grande responsabilità". (segue) (Rin)