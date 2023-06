Pnrr: Carfagna (Azione), fallire non è un'opzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi è piaciuta molto - ha proseguito - la relazione del presidente Di Stefano con l'appello alla politica perché esca dalle battaglie identitarie e si concentri non più 'sul cosa fare' ma 'sul come fare' le cose. Per trasformare l'Italia in un Paese competitivo, moderno ed efficiente occorre abbandonare quella tendenza al disfattismo che spesso la politica ha avuto, tra l'incapacità di dare continuità alle azioni dei governi precedenti, anche quando queste sono state serie e solide, e la tendenza a sprecare le risorse pubbliche in misure bandiera - ha Carfagna - che poco incidono sulle crescita, sulla competitività e sulla produttività del Paese". (Rin)