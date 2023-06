Veneto: Zaia, con 'Prosecco Hilss link' valorizziamo turismo su colline Unesco in ottica sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, Luca Zaia, presidente della regione Veneto, ha inaugurato il nuovo servizio realizzato da Marca e Trenitalia in collaborazione con Associazione patrimonio Colline Conegliano Valdobbiadene e Consorzio di Tutela Prosecco Conegliano Valdobbiadene, denominato 'Prosecco hills link'. "Questo link ferro-gomma - ha spiegato Zaia - è segno della volontà di valorizzare ulteriormente le Colline del Prosecco Patrimonio dell'Umanità Unesco all'insegna della sostenibilità. È un nuovo servizio pensato per essere offerto a quel milione di turisti che arriverà entro i prossimi cinque o sei anni. Una vera sfida per quei territori che si preparano a vivere non più soltanto di agricoltura ma anche di turismo". A partire da luglio, ogni weekend, sarà possibile raggiungere con un autobus a basso impatto ambientale le colline del Prosecco dopo essere giunti a Conegliano in treno. "Ringrazio Mom, Trenitalia e tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto perché con oggi si apre una grande sfida che si inserisce in quella di investire sul turismo emozionale e su circuiti solo per ora minori - ha proseguito Zaia -. Quello di oggi è un nuovo segnale di un'integrazione sempre più spinta tra il turismo e la vocazione agricola. Offre l'occasione per fare appello a tutti coloro che vogliono mettersi a disposizione, anche con le micro iniziative. Abbiamo confermato, infatti, la scelta di non realizzare grandi alberghi nella core zone ma di valorizzare quello che c'è già nel territorio".. (Rev)