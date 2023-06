Mes: Foti (Fd'I), se importante, governi precedenti potevano ratificarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Del Mes si parla da diversi anni. Perché sotto i governi precedenti, quello di Conte prima e di Draghi poi, non è stato ratificato se era così importante ? La notizia è che ieri in commissione esteri si è divisa l'opposizione, con due testi rispettivamente a firma Pd e Iv. È stato votato quello del Pd, a cui si è sottratto il M5s. Il 30 giugno è data indicativa per iniziare discussione generale". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera in diretta su La7 a "Tagadà". (Rin)