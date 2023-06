Firenze: Tajani condanna scritte contro sede Forza Italia, solidarietà ai militanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vandalizzare la sede di un partito, insultare un morto e gioire per la sua scomparsa bestemmiando. "Come si può serbare così tanto odio? Mi auguro ci sia una condanna trasversale per quanto accaduto a Firenze. Solidarietà ai militanti di Forza Italia vittime di un gesto ignobile". Lo scrive su Twitter il vice presidente del Consiglio, ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. "Vicinanza anche agli amici della Lega per aver subito minacce all'ingresso della loro sede di partito", ha aggiunto.(Res)