Veneto: approvato bando da 1,75 milioni di euro per rigenerare tessuto sociale di Venezia

- La Giunta regionale ha approvato il bando denominato 'Venezia Icona - Intelligenze, Competenze, Organizzazione per una Nuova Autenticità' dal valore di 1,75 milioni di euro con l'obiettivo di rigenerare il tessuto sociale di Venezia con competenze e professioni per innovazione e sostenibilità. "Venezia è la città della bellezza, delle complessità e anche delle fragilità e allora abbiamo voluto predisporre un bando dedicato alla rigenerazione di attività imprenditoriali coerenti con Venezia che è un'icona nel mondo – ha spiegato Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro, Istruzione e Formazione -. Sono 1,750 milioni di euro destinati a due linee progettuali: una per la creazione di nuove attività imprenditoriali attraverso il linguaggio dell'innovazione e l'altra alla rigenerazione di attività imprenditoriali con l'inserimento di nuove professionalità, con una particolare attenzione alle produzioni che caratterizzano Venezia e il suo territorio: dal vetro al merletto alle decine di attività artigianali di tutti i generi che operano nel centro storico veneziano". "Con questo progetto a cui teniamo molto la Regione dimostra concretamente di credere ed investire sul futuro di Venezia e sui giovani. La nostra attenzione si concentra infatti per far sì che i giovani possano vivere a Venezia e rigenerare le attività economiche" ha poi concluso. (Rev)