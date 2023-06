Regionali: domenica e lunedì si vota in Molise, tre i candidati alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terranno domenica 25 e lunedì 26 giugno le elezioni regionali in Molise. Gli elettori sono chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio comunale e per la scelta del successore di Donato Toma alla presidenza della Regione. Le urne saranno aperte domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15. Tre i candidati alla presidenza, tra i quali non figura il governatore uscente di centrodestra, Donato Toma, indagato per abuso d’ufficio insieme a cinque assessori della sua giunta, che ha scelto di non ricandidarsi. Il centrodestra ha così deciso di puntare su Francesco Roberti, in quota Forza Italia, attuale sindaco di Termoli. Classe 1967, ingegnere, Roberti è stato eletto sindaco di Termoli nel 2019 per poi diventare presidente della Provincia di Campobasso. A sostenerne la candidatura tutto il centrodestra, con Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Roberti Presidente-Noi moderati, Il Molise che vogliamo. Candidato del centrosinistra è invece Roberto Gravina. Nato nel 1977, avvocato, Gravina è attualmente sindaco di Campobasso in quota Movimento 5 stelle, e si presenta a questa tornata elettorale sostenuto da un’ampia coalizione di centrosinistra che va dal Partito democratico, al Movimento 5 stelle, ad Alleanza Verdi-Sinistra, come testimoniato anche dall’incontro di ieri con il candidato a cui hanno preso parte i tre leader di partito Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni. Ai tre partiti si aggiungono poi le tre liste civiche Gravina Presidente, Costruire democrazia, Molise democratico e socialista. Il terzo candidato è Emilio Izzo, che si presenta con la lista civica “Io non voto i soliti noti”. Classe 1954, attivista, Izzo è un pensionato ex dipendente statale. (segue) (Rin)