Imprese: Urso, prima della pausa estiva presenteremo Chips Act italiano

24 luglio 2021

- Prima della pausa estiva il governo presenterà il Piano nazionale sulla microelettronica, già ribattezzato “Chips Act italiano”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo centro di innovazione e sostenibilità di Bat a Trieste. L’obiettivo, ha spiegato il ministro, è fare dell’Italia “il primo Paese a definire in maniera chiara la legislazione e le forme di finanziamento per attrarre gli investimenti delle multinazionali che intendono produrre in Europa chips, semiconduttori, carburo di silicio e tutto quello che servirà alla duplice transizione ecologica e digitale”. (Frt)