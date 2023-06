Imprese: Urso, con innovation hub di Bat, Trieste centrale nell’economia europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- La città di Trieste è diventata ormai centrale nell’economia italiana ed europea, grazie anche agli investimenti stranieri. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo centro di innovazione e sostenibilità di Bat a San Dorligo della Valle (TS). “Trieste è polo produttivo, logistico, hub dell’innovazione ormai centrale nell’economia italiana ed europea. Si torna a produrre con investimenti stranieri che sempre più giungono nel nostro Paese”, ha sottolineato il ministro. “L’Italia – ha aggiunto - è diventata secondo il report della principale agenzia di investimento mondiale il luogo ideale in cui investire, anche rispetto agli altri Paesi europei. Infatti gli investimenti stranieri aumentano in Italia, più di quanto crescano nel resto d’Europa". (Frt)