Libia: Furfaro (Pd), nostro voto svolta politica nel rispetto dei diritti umani,

- "Il voto contro il rifinanziamento della missione della Guardia costiera libica segna una svolta politica per tutti quelli che hanno a cuore i valori di libertà e umanità. L'assemblea nazionale del Pd aveva già discusso e votato per bloccarlo e la presa di posizione unanime e compatta sana una distanza anche con i nostri elettori. Le migrazioni vanno gestite e regolamentate ma non si può fare mai a scapito del rispetto dei diritti umani. Quello che succede in Libia non è più accettabile e non possiamo, neanche indirettamente, esserne complici". Lo ha detto Marco Furfaro, responsabile Iniziative politiche, Contrasto alle diseguaglianze, Welfare nella segreteria Pd ai microfoni di Radio Immagina. (Rin)