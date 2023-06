Lombardia: turismo, assessore Beduschi, siamo la terza regione italiana per numero di agriturismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo fine settimana d'estate vede quasi 1.800 agriturismi lombardi pronti ad accogliere i propri ospiti con un'offerta fatta di relax, natura e paesaggi, ma all'insegna della tipicità di cibi, vini e prodotti locali in un territorio regionale sempre diverso tra pianura, montagna e collina. "La Lombardia - commenta l'assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi - è la terza regione italiana per numero di agriturismi dopo Toscana e Trentino Alto Adige e punta sempre di più su queste strutture, che rappresentano in pieno le potenzialità multifunzionali dell'agricoltura, in grado di produrre eccellenze alimentari ma anche di aprirsi agli ospiti con servizi di qualità". "Delle 1.767 aziende agrituristiche lombarde - prosegue Alessandro Beduschi, oltre mille sono strutturate per fornire ospitalità e soggiorni con circa 15 mila posti letto e più di 1.100 hanno attività di ristorazione con quasi 40 mila posti a sedere. Ma è la diversificazione il vero punto di forza di queste aziende agricole, che sanno proporre un'ampia gamma di attività comprendenti degustazioni, escursioni e trekking, sport, osservazioni naturalistiche, corsi e che in oltre 200 casi ospitano le scuole in qualità di fattorie didattiche". (com)