Cultura: Bertucci (Fd'I), positivo incontro in commissione con operatori settore cinematografico

- "Incontro senza dubbio positivo, che ha confermato la vicinanza della Regione Lazio all'intero comparto culturale: valorizzare il cinema italiano è uno dei nostri doveri". Lo dichiara, in una nota il consigliere regionale del Lazio, Marco Bertucci, di Fratelli d'Italia, già presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio e componente della commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo, presieduta da Mario Luciano Crea, commentando l'avvenuta audizione con gli operatori del settore cinematografico in merito allo schema di deliberazione n. 7, "Legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 - Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di Cinema e Audiovisivo 2023". "Quello di ieri - aggiunge - è stato il passo successivo all'incontro che si è tenuto con Lorenza Lei, responsabile della struttura Cinema all'interno dell'ufficio di Gabinetto del presidente della Giunta: da membro della commissione, sono soddisfatto dell'apprezzamento che abbiamo riscontrato tra gli operatori interventi, tutti membri di importanti enti del settore cinematografico". (segue) (Com)