Cultura: Bertucci (Fd'I), positivo incontro in commissione con operatori settore cinematografico (2)

- Si è parlato - spiega la nota - anche del piano per i bandi pubblici. "Siamo perfettamente consapevoli - afferma il consigliere - della necessità di incrementare i fondi disponibili, risorse che portano una benefica ricaduta sull'intera filiera, e di certo ne parleremo nel futuro. Restiamo in attesa delle osservazioni e delle proposte richieste dal presidente Crea prima che la commissione possa esprimere il parere sul provvedimento della Giunta. Da parte nostra prenderemo atto di ogni proposta che riceveremo, così come stiamo già facendo nostre tutte le istanze già pervenute, dal ruolo delle sale cinematografiche alla richiesta di una maggiore vicinanza tra operatori ed istituzioni, con una maggiore interlocuzione da parte della Regione. Gli incontri che già si sono svolti viaggiano proprio in questa direzione", conclude Bertucci. (Com)