Speciale difesa: Nato, fonti stampa, mancato sostegno Biden a ministro britannico Wallace "colpo basso"

22 luglio 2021

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha tirato un "colpo basso" al Regno Unito bloccando la corsa del ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, a segretario generale della Nato. È quanto hanno dichiarato fonti governative riprese dal quotidiano "The Telegraph". Nonostante Wallace fosse il favorito di molti Stati membri per succedere a Jens Stoltenberg, lo stesso ministro britannico ha ammesso che questo "non accadrà". Le fonti citate dal quotidiano "The Telegraph" ritengono che le ambizioni di Wallace siano ormai vanificate e secondo loro si teme che il mancato sostegno di Biden possa adesso danneggiare il rapporto tra Regno Unito e Stati Uniti. (Rel)