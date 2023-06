Speciale difesa: Rheinmetall fornisce altri 20 corazzati Marder

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall fornirà altri 20 mezzi corazzati da combattimento per fanteria Marder all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Secondo quanto comunicato dalla stessa azienda, il trasferimento dei veicoli già in servizio nell'esercito tedesco all'ex repubblica sovietica avviene per decisione dell'esecutivo federale. L'ordine ha un valore di decine di milioni di euro e i Marder saranno consegnati alle Forze armate dell'Ucraina “in questa estate”. Intanto, sempre su incarico del governo del cancelliere Olaf Scholz, Rheinmetall ha già fornito al Paese aggredito dalla Russia 40 Marder., 20 provenienti dai depositi delle Forze armate della Germania (Bundeswehr) e 20 dai propri magazzini. Altri 60 esemplari, attualmente in corso di manutenzione presso gli impianti del gruppo a Kassel e Unterluess, potrebbero essere inviati nell'ex repubblica sovietica a un ritmo di “fino dieci al mese”. Nel corso dell'estate, Rheinmetall fornirà 40 Marder alla Grecia nell'ambito dello “scambio circolare”. Iniziativa del governo tedesco, tale meccanismo prevede che la Germania ceda armi e materiali di propria produzione a Stati membri della Nato e dell'Ue. In cambio, questi Paesi trasferiscono equipaggiamento di fabbricazione sovietica all'Ucraina. Allo “scambio circolare” partecipano Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Grecia. (Geb)