Speciale difesa: Marocco-Portogallo, colloqui per rafforzare la cooperazione nel campo della lotta al terrorismo

- Il direttore generale della sicurezza nazionale e della sorveglianza territoriale del Marocco, Abdellatif Hammouchi, ha effettuato tra il 21 e il 22 giugno, una visita in Portogallo a capo di un'importante delegazione di sicurezza. Lo ha riferito un comunicato della direzione generale per la sorveglianza del territorio marocchino, spiegando che durante la visita la delegazione ha incontrato alcuni funzionari portoghesi per discutere delle modalità per sviluppare la cooperazione in diversi settori. In questa occasione, Hammouchi ha incontrato Mira Graca Gomes, segretario generale del Sistema informativo della Repubblica portoghese (Sirp), il direttore generale dell’Intelligence (Sis), Adelio Nieva da Cruz, nonché il direttore generale dell'Agenzia di intelligence strategica per la difesa (Sied), Carlos Lopez Perez. La stessa fonte ha aggiunto che i colloqui tra le due parti si sono concentrati sulla valutazione della situazione della sicurezza a livello regionale e internazionale, nonché delle varie minacce e rischi alla sicurezza che interessano entrambe le sponde del Mar Mediterraneo. (Mar)