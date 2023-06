Speciale difesa: Libia-Italia, consegnate a Messina due unità navali a Guardia costiera libica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del progetto europeo Sibmmil (Support to Integrated border and migration management in Libya), sono state consegnate presso l’Arsenale militare di Messina due unità navali “Classe Currubia” alla delegazione tecnica della Guardia costiera libica. Lo riferisce un comunicato dell’Agenzia industrie difesa. Le due imbarcazioni, oggetto di preventive operazioni di refitting e rimessa in efficienza da parte delle maestranze dell’Agenzia industrie difesa, rientrano nell’intesa tecnica stipulata tra il ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere e l’Agenzia industrie difesa. (Com)