Sardegna: anno d'oro per il Pecorino Romano, quotazioni record e crescente successo sui mercati

- Prezzo record oltre i 14 euro al chilo, fatturato da 600 milioni all’anno, 12mila aziende e 40 caseifici, 25mila addetti, crescita esponenziale sui mercati internazionali, progetti fra Giappone, Germania, Stati Uniti, Gran Bretagna, Svizzera e Italia e un percorso ormai avanzato verso la sostenibilità del prodotto e il rispetto dell’ambiente. L’assemblea dei soci del Consorzio di tutela del Pecorino Romano DOP, riunita a Oristano, certifica il momento d’oro di un prodotto sempre più amato, grazie anche alla diversificazione dell’offerta e all’innovazione, che lo proietta nel futuro senza mai perdere di vista le sue origini, la tipicità e la sua solida tradizione. Un percorso di crescita che garantisce ricadute e vantaggi all’intera filiera: la quotazione del prodotto sui mercati assicura infatti una giusta remunerazione anche ai pastori. Il quadro del comparto, con il punto sulla situazione attuale e le prospettive future, è stato tracciato in assemblea dal presidente del Consorzio, Gianni Maoddi. Nel bilancio, che anche quest’anno si è chiuso in pareggio, è previsto ancora una volta un fondo di solidarietà da destinare agli allevatori in difficoltà e risorse riservate a iniziative di solidarietà, come quelle già realizzate per il reparto pediatrico dell’ospedale Brotzu e per la ciclopedalata contro il cancro delle Pink Flamingos. L’assemblea, con il direttore generale del Consorzio Riccardo Pastore e tutti i soci anche dal Lazio e dalla Toscana, è stata poi aperta agli ospiti: il presidente di Afidop e del Consorzio Gorgonzola Antonio Auricchio, il presidente di Origin Cesare Baldrighi, ile associazioni di categoria, i presidenti dei Consorzi che due anni fa con un gesto di grande solidarietà donarono decine di migliaia di euro agli allevatori colpiti dal devastante incendio del Montiferru, l’europarlamentare Paolo De Castro, l’assessore regionale dell’Agricoltura Valeria Satta, il generale dei carabinieri per la tutela agroalimentare Daniel Melis. I lavori sono stati chiusi dal ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. (segue) (Rsc)