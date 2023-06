Sardegna: anno d'oro per il Pecorino Romano, quotazioni record e crescente successo sui mercati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il comparto sta vivendo un momento di ottima salute, come certificano i numeri e come è stato condiviso oggi nell’assemblea dei soci”, dice il presidente del Consorzio Gianni Maoddi. “Risultati così importanti sono da attribuire a tutte le componenti della filiera, a una politica lungimirante del Consorzio che puntando sui progetti internazionali ha promosso il Pecorino Romano sui più importanti mercati mondiali, alla scelta di diversificare il prodotto, non più solo ingrediente base di ricette italiane storiche ma anche formaggio da gustare in purezza, con una quantità di sale sempre più ridotta e tipologie diverse per andare incontro ai gusti di consumatori sempre più numerosi: pensiamo al Pecorino Romano di montagna, a quello Extra a ridotto contenuto di sale, al Riserva 14 mesi, tutti inseriti nel disciplinare non ancora approvato dal ministero, fino alle nuove sperimentazioni come il Pecorino Romano stagionato 120 mesi e presentato qualche giorno fa. Un percorso all’insegna della diversificazione e dell’innovazione che l’assemblea ha deciso di rafforzare e proseguire”. La campagna 2022-2023 promette dunque ottimi risultati finali. “Abbiamo avuto un incremento di produzione registrato nella prima parte della campagna, riequilibrata dal ridimensionamento di produzione dell’ultima. Alla fine, avremo una produzione di 2000 tonnellate in più rispetto alle 30mila dell’anno scorso, un incremento del 5-7%. Non devono poi preoccupare eventuali oscillazioni di valore del prodotto, come per esempio di recente rilevato dal Clal, perché questo fa parte del normale percorso verso la stabilizzazione del prezzo”, dice Maoddi. (segue) (Rsc)