Sardegna: anno d'oro per il Pecorino Romano, quotazioni record e crescente successo sui mercati (3)

- C’è poi l’aspetto della sostenibilità. “Imprescindibile, per noi, per i valori etici che sentiamo nostri e per il forte e condiviso desiderio di fare il possibile per rispettare l’ambiente e lasciare un mondo migliore alle future generazioni”, spiega Maoddi. “Abbiamo aderito con convinzione al progetto europeo Life Magis, unici nel settore del latte ovino, per ottenere il riconoscimento green che certifica prodotto e ambiente di produzione, a garanzia anche del consumatore, sempre più attento a cosa scegliere per tutelare salute e benessere”. Infine, dall’assemblea sono arrivati due appelli: alla politica e ai giovani. Alla politica perché tuteli la DOP con ogni mezzo e in ogni modo, a protezione del consumatore, dei produttori e dei consorzi impegnati quotidianamente contro l'abitudine di usare loghi, nomi e confezioni che emulano i prodotti del Made in Italy ma di italiano non hanno nulla e i tentativi di contraffazione. Ai ragazzi, perché riscoprano il piacere di un lavoro straordinario. “Abbiamo bisogno di giovani che portino avanti quello che è stato costruito”, dice Maoddi. “A loro diciamo che scegliendo di fare questo lavoro hanno un futuro assicurato, possono costruire la loro vita nella terra dove sono nati, senza essere costretti ad andare lontano in cerca di fortuna e contribuire alla crescita di un comparto fondamentale per l’economia della zona di produzione”. (segue) (Rsc)