Sardegna: anno d'oro per il Pecorino Romano, quotazioni record e crescente successo sui mercati (4)

- “Il vostro Consorzio è uno dei più chiari esempi della distintività del settore agroalimentare nazionale capace non solo di produrre reddito e occupazione ma anche di dare valore alle produzioni locali e contrastare l’omologazione”, ha detto il ministro Lollobrigida. “Come governo intendiamo con forza continuare a promuovere e a valorizzare il Pecorino romano Dop per tutelare la vostra attività. Ci lasciamo alle spalle un anno particolarmente complicato. La guerra di aggressione della Russia all' Ucraina ha avuto un forte impatto sui produttori per gli aumenti dei costi energetici e delle materie prime, difficoltà che si somma a una serie di debolezze strutturali a cominciare dall’eccessiva frammentazione della filiera ovicaprina e al problema del ricambio generazionale. Bisogna puntare sui giovani incentivando e motivando i ragazzi per portare avanti questa eccellenza dell'agroalimentare italiano e scongiurare lo spopolamento dei territori. Su questo – ha assicurato Lollobrigida - il governo Meloni è in prima linea”. Fondamentale, secondo il ministro, la tutela del marchio e l’espansione su nuovi mercati. “Lo scorso mese abbiamo raggiunto in Europa un risultato molto importante per le nostre dop con l’approvazione a Bruxelles del testo sulla tutela delle indicazioni geografiche. Non dobbiamo abbassare la guardia sulla tutela del marchio in Italia e all'estero, dove siamo in prima linea per contrastare il mercato del falso. Dobbiamo esplorare nuovi mercati e potenziare la presenza su quelli in cui siamo già presenti per migliorare sempre di più la ricaduta economica sulla filiera e sull'intero territorio di produzione. Dai nostri territori – ha ribadito il ministro - nascono eccellenze che esprimono qualità e cultura: questi sono i fattori che rendono unica l’Italia e noi italiani, e il nostro impegno sarà quello di stare al fianco di chi produce eccellenze delle quali nel mondo c’è tanta voglia”. (segue) (Rsc)