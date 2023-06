Sardegna: anno d'oro per il Pecorino Romano, quotazioni record e crescente successo sui mercati (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Direttamente dalla sede del parlamento europeo a Strasburgo è intervenuto l’europarlamentare Paolo De Castro. “Stiamo lavorando al nuovo regolamento sulle indicazioni geografiche, con nuove regolamentazioni, nuovi poteri ai consorzi, più attenzione al mondo della Dop economy che è sempre più in crescita”, ha detto De Castro. “Quello delle Indicazioni geografiche è un sistema che funziona, che non va rivoluzionato ma rafforzato attraverso strumenti che diano al motore delle indicazioni geografiche, cioè ai Consorzi, più poteri e più attenzioni. E dunque vogliamo semplificare loro la vita, ridurre i tempi di approvazione dei disciplinari, migliorare il sistema delle tutele, rendere più trasparente la conoscenza dell’origine della materia prima, aiutare la sana competizione. Il tutto – ha concluso De Castro - per migliorare sempre più la qualità delle nostre produzioni a indicazioni geografiche”. Infine, l’assessore regionale dell’Agricoltura Valeria Satta, sottolineando gli straordinari risultati ottenuti dal Consorzio, che hanno fatto crescere un prodotto come il Pecorino Romano DOP conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, ha assicurato che la Regione “sarà al vostro fianco, ad aiutarvi, a difendere con voi il Pecorino Romano, che è espressione del territorio e di un’intera nazione. Il modo migliore per farlo – ha concluso Satta – è stare uniti e lavorare tutti nella stessa direzione e a un obiettivo comune”. (Rsc)