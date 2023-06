Lombardia: Corbetta, agevolazioni Tpl e musei gratuiti per giovani che si impegnano nella comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agevolazioni per il trasporto pubblico locale e ingresso gratuito nei musei lombardi per i giovani che aderiscono alla leva civica lombarda volontaria o al servizio civile universale. Queste tra le proposte della Lega "per promuovere una maggiore adesione delle giovani generazioni alle opportunità di crescita e di occupazione messe a disposizione dalla Regione favorendo, al contempo, una partecipazione attiva alla vita della comunità". Così Alessandro Corbetta capogruppo della Lega in Consiglio regionale firmatario dell'Odg di maggioranza, approvato all'interno del Prss, per valorizzare le azioni programmatiche operative della Regione nei prossimi cinque anni. "Il testo prevede inoltre l'introduzione di altre forme di agevolazioni rivolte ai giovani tra i 18 e i 28 anni che svolgano, in maniera certificata, attività di volontariato in enti e associazioni - spiega Corbetta - ad esempio Protezione Civile, Croci di soccorso, Vigili del Fuoco, aventi sede in Lombardia". "Con questa azione la Regione può dare un aiuto concreto ai giovani impegnati nel sociale e nel volontariato, ragazzi che si impegnano per migliorare la propria comunità e migliorare sé stessi nella crescita personale. Agevolazioni su base meritocratica ed economicamente sostenibili, principi diversi da quelli del Pd che, in campagna elettorale, per raccattare qualche voto proponeva di rendere gratuiti i mezzi pubblici a tutti gli studenti senza distinzioni" conclude Corbetta. (Com)