Tunisia: il dinaro ha perso circa il 52 per cento del suo valore tra il 2011 e il 2022

- La valuta nazionale della Tunisia, il dinaro, ha perso circa il 52 per cento del suo valore dal 2011, anno della rivoluzione dei gelsomini che depose il presidente Ben Ali, fino al 2022. Lo ha riferito Ameni Ben Sik Ali, analista di politiche pubbliche dell'Osservatorio tunisino per l'economia, organizzazione non governativa con sede a Tunisi, in dichiarazioni rilasciate all'emittente radiofonica "Mosaique fm". Sik Ali ha spiegato che le ragioni alla base di questa situazione sono da attribuire a cambiamenti nelle politiche monetarie e nei tassi di cambio, legati alle condizioni imposte dal Fondo monetario internazionale (Fmi) per la concessione di prestiti soprattutto tra il 2013 e nel 2016. Sik Ali ha inoltre messo in dubbio le raccomandazioni del Fondo monetario internazionale definendole "falsità", soprattutto per quanto riguarda la flessibilità del tasso di cambio, in quanto "l'argomento principale era preservare le riserve di valuta e resistere all'inflazione". "Questa politica ha avuto conseguenze negative sulle istituzioni pubbliche e si ripercuoterà sui diritti economici e sociali dei cittadini, aumentando il costo della vita e portando al deterioramento del potere d'acquisto", ha concluso l'analista.(Tut)