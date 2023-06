Roma: Baglio (Pd), Calenda buon oratore estivo, ma suo programma già sconfitto alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo abituati alle sortite di Calenda, ma davvero questa mattina è sembrato in vena di recitare in fretta un compitino per non rovinarsi il fine settimana. Quello che un frettoloso Calenda omette di dire è lo stato in cui versava Roma: un'amministrazione ferma, anni di immobilismo con fondi non chiesti o non spesi, la gestione dei rifiuti allo sbando, strade colabrodo. Roma era una città in rovina, in fondo a tutte le classifiche di qualità della vita e ignorata a livello internazionale". Lo dichiara in una nota la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Valeria Baglio. "L'amministrazione Gualtieri - sottolinea - ha invertito la rotta: un piano per la chiusura del ciclo dei rifiuti, con impianti moderni ed efficienti, la chiusura del Tmb Rocca Cencia, il più ampio investimento finora realizzato per rifare l'asfalto a 800 chilometri di strade con 300 milioni di euro, gli interventi sulle rotaie di metro e tram attesi da decenni, l'acquisto di nuovi bus ibridi e sostenibili, l'azione finalmente concreta sui Piani di zona per permettere a migliaia di famiglie romane di poter gestire la propria casa secondo i propri progetti, il lavoro ordinato sulla stabilità dei conti, un nuovo Piano casa per l'emergenza abitativa, gli investimenti sulla cultura. Queste sono soltanto alcune delle azioni avviate, senza dimenticare finalmente l'apertura della Capitale alla scena internazionale che ha permesso di ottenere apprezzamento diffuso sul progetto di Expo 2030, progetto che insieme al Giubileo sta facendo finalmente uscire dall'angolo la Capitale. Roma oggi è una città che torna in cima alle preferenze di turisti e investitori internazionali. Da vero amico delle lobbies, Calenda è stato bocciato alle elezioni amministrative, per poi dimettersi in tutta fretta da consigliere, magari per poco amore della città, di cui si ricorda solo di tanto in tanto", conclude Baglio. (Com)