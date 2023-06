Mes: Fitto, tema da legare a Unione bancaria e Patto stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione del Mes “si risolve inserendolo in una cornice più ampia con il completamento dell’Unione bancaria e il ritorno del Patto di stabilità”. Lo ha chiarito il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione ed il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo in occasione del 52mo Convegno nazionale di Confindustria giovani, a Rapallo. E’ un tema “su cui è necessario ragionare complessivamente”, ha concluso ricordando che “c’è un dibattito parlamentare”. (Rin)