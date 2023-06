Lazio: Garante infanzia, 3 luglio termina corso formazione per tutori di minori stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 3 luglio si concluderà la seconda edizione del corso di formazione per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati (Msna), promosso dalla Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio Monica Sansoni, organizzato e realizzato in collaborazione con l'Istituto giuridico regionale del Lazio Arturo Carlo Jemolo. "Il 3 luglio si terrà l'ultima lezione del corso di formazione – ha dichiarato Monica Sansoni – e, in quella occasione, verrà somministrato ai 50 partecipanti che aspirano a diventare tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, il test di valutazione finale. Tale test, con domande a risposta multipla, è diretto a verificare il livello di preparazione raggiunto dai discenti ed è propedeutico al conseguimento del relativo attestato di frequenza che, a sua volta, costituisce il presupposto per l'iscrizione, dei discenti medesimi a cui verrà rilasciato, all'Elenco dei tutori volontari istituito e tenuto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 47/2017, presso il Tribunale per i Minorenni di Roma". (segue) (Com)