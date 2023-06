Speciale difesa: Giappone-Usa, Tokyo smentisce Biden, non ha influenzato lui l'aumento del bilancio della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha smentito il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, negando che la decisione di Tokyo di aumentare significativamente il proprio bilancio della Difesa sia frutto degli sforzi di persuasione dell'inquilino della Casa Bianca. La rara espressione pubblica di disaccordo tra i due alleati segue dichiarazioni formulate da Biden nel corso di un evento elettorale in California questa settimana, lo stesso durante il quale il presidente Usa aveva paragonato l'omologo cinese Xi Jinping a un "dittatore", suscitando una dura reazione da parte di Pechino. Durante l'evento, Biden aveva anche attribuito alla propria influenza personale l'aumento "esponenziale" del bilancio della Difesa decretato da Tokyo lo scorso anno, sostenendo che il premier giapponese Fumio Kishida si fosse deciso a destinare più fondi alle forze armate dopo aver discusso con lui "in tre diverse occasioni". Il portavoce del governo giapponese, Hirokazu Matsuno, ha replicato con una secca smentita durante una conferenza stampa, definendo "fuorvianti" le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, e aggiungendo che le affermazioni di Biden hanno lasciato perplessa la terza potenza asiatica a causa del loro "intento poco chiaro". Matsuno ha anche aggiunto che il governo Usa "condivide" le perplessità di Tokyo in merito alle controverse dichiarazioni, ma non ha precisato tramite quali canali sia avvenuto il confronto. Il governo del primo ministro Kishida ha deciso lo scorso dicembre di arrivare quasi a raddoppiare il bilancio della Difesa del Giappone sino al 2 per cento del prodotto interno lordo entro marzo 2028, in linea con gli obiettivi di spesa dei Paesi membri della Nato. (Git)