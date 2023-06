Sanità: Ciarla-Lena (Pd Lazio), interrogazione su chiusura maternità Cristo Re

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un ospedale che negli ultimi anni era diventato un solido punto di riferimento per migliaia di donne e famiglie romane rischia di perdere il suo reparto fiore all'occhiello di ostetricia, ginecologia e neonatologia. Una decisione presa dal gruppo privato Giomi accreditato dalla Regione Lazio che lo gestisce e che secondo quanto dichiarato dal Presidente Rocca non sarebbe stata concordata con la Regione". Così in una nota il capogruppo del Partito democratico del Consiglio regionale del Lazio Mario Ciarla e il vicepresidente della commissione Sanità Rodolfo Lena. "Un vulnus per il territorio che suscita molte preoccupazioni sia da parte dell'utenza, in particolare le prossime partorienti, che dei lavoratori ancora all'oscuro di dove saranno ricollocati - aggiungono Ciarla e Lena -. Per questo abbiamo presentato un'interrogazione al Presidente Rocca che mantiene la delega alla Sanità affinché si attivi al più presto nel reperire le necessarie informazioni e mettere in campo provvedimenti urgenti per garantire un servizio essenziale ai cittadini e i diritti dei lavoratori della struttura". (Com)