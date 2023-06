Belgio: Tajani, Marcinelle simbolo sacrificio lavoratori italiani all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io sono sempre andato a Marcinelle per l'anniversario della tragedia dei minatori italiani, è un luogo simbolo del sacrificio dei lavoratori italiani nel mondo". Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della chiusura dell'Assemblea plenaria del nuovo Consiglio generale degli italiani all’estero (Cgie). "I minatori di Marcinelle rappresentano la bella Italia, hanno permesso di essere oggi al G7, di essere la seconda potenza industriale in Europa, e hanno consentito al Belgio e all'intera Europa di crescere economicamente", ha sottolineato il titolare della Farnesina. "Il capitale umano italiano è stato straordinario. Quindi bisogna rendere omaggio ai caduti di Marcinelle, come a tutti i caduti per la patria", ha concluso Tajani. (Res)