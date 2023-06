I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: minorenne affitta auto e scappa a controllo carabinieri, folle corsa e poi lo schianto - La folle corsa di un 17enne alla guida di una auto "car sharing" è finita schiantandosi contro la rotatoria in via Pacinotti in direzione Lungotevere Gassman a Roma. E' accaduto questa notte quando l'auto guidata dal minorenne non si è fermata ad un controllo dei carabinieri in piazza Barcellona. Dopo circa 4 chilometri di inseguimento durante il quale il 17enne avrebbe tentato di sottrarsi al controllo fuggendo ad elevata velocità, effettuando manovre pericolose e passaggi con semaforo rosso, nonché percorrendo alcuni tratti di strada contromano, fino a quando ha effettuato una manovra azzardata dove terminava la corsa del veicolo al centro della rotatoria, danneggiando l'intera parte anteriore del veicolo. I ragazzi che erano con lui sono riusciti a scappare mentre il minorenne , seppure illeso, è stato fermato dai carabinieri. Il ragazzo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e guida senza patente. (segue) (Rer)