I fatti del giorno - Roma (5)

19 luglio 2021

- Roma: Calenda, in 600 giorni Gualtieri non ha fatto nulla, entità eterea - Secondo il leader di Azione, Carlo Calenda, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in seicento giorni di governo "non ha fatto nulla". In occasione di una conferenza stampa alla libreria Spazio Sette, Calenda ha spiegato: "Al secondo turno ho dato l'indicazione personale di voto a Gualtieri, anche perché dall'altro lato non c'era un programma. Ma in seicento giorni non si è fatto nulla, il sindaco è una entità eterea che appare ogni tanto. Non si sta facendo nulla sul decoro urbano, non sono stati messi i cestini e non sono stati avviati gli impianti, metà dei mezzi Ama è fuori servizio", ha detto. (Rer)