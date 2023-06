© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il taglio del cuneo fiscale deve essere strutturale perché, fatto per qualche mese, ha poco senso”. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo in collegamento in occasione del 52mo Convegno nazionale dei Giovani di Confindustria, a Rapallo. (Rin)