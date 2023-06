Portogallo: 781.915 cittadini stranieri residenti nel 2022, l'11,9 per cento in più su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 risiedevano in Portogallo 781.915 cittadini stranieri, l'11,9 per cento in più rispetto all'anno precedente. Come riferisce l'agenzia di stampa "Lusa", è quanto si legge nel Rapporto sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo. I brasiliani rimangono la principale comunità straniera residente, rappresentando lo scorso anno il 30,7 per cento, seguiti da Regno Unito (45.218), Capo Verde (36.748), India (35.416), Italia (34.039), Angola (31.761), Francia (27.512), Ucraina (25.445), Nepal (23.839) e Guinea-Bissau (23.737) .Gli immigrati stranieri risiedono principalmente sulla costa (65 per cento), in particolare nei distretti di Lisbona, Faro e Setubal. "La crescita sostenuta dei cittadini stranieri provenienti dai Paesi dell'Unione Europea conferma il particolare impatto dei fattori di attrazione già evidenziati negli anni precedenti, come la percezione del Portogallo come Paese sicuro, nonché i vantaggi fiscali derivanti dal regime per i residenti non abituali", si legge nel rapporto. (Spm)