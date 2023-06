Roma: Lega, altro rogo tossico in campo nomadi Candoni, sinistra difende certe realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ennesimo rogo tossico si è verificato nel campo nomadi di via Candoni. Lo dichiarano i rappresentanti della Lega Fabrizio Santori, Daniele Catalano e Enrico Nacca, rispettivamente capogruppo in Campidoglio e consiglieri in Municipio Roma XI, che in una nota spiegano: "Esprimiamo profonda preoccupazione per l'ennesimo rogo tossico che si è verificato ieri nel campo nomadi di via Candoni. Da inizio anno - aggiungono - insieme al centrodestra unito, abbiamo sollecitato ripetutamente un consiglio straordinario per affrontare il tema, in particolare per quanto riguarda la sicurezza del deposito Atac adiacente e dei suoi operatori, ma finora l'amministrazione di sinistra ha continuato a sfuggire alle responsabilità". "Comprendiamo che possano esserci difficoltà dettate da una politica improntata al buonismo, ma in questa situazione non stiamo parlando di persone che cercano di integrarsi, bensì di individui che operano nell'ombra della criminalità. I cittadini non possono più aspettare: è necessario un censimento urgente, allontanando subito dal suolo italiano coloro che non hanno diritto di rimanere, e il campo deve essere sgomberato senza indugi. La sicurezza dei cittadini e la tutela dell'ambiente sono priorità assolute, chiediamo un'azione decisa e immediata da parte dell'amministrazione per porre fine a questa situazione. Non possiamo tollerare più a lungo l'inerzia e la negligenza: è l'ora di agire con determinazione e risolutezza", concludono Santori, Nacca a Catalano. (Com)