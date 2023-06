Spagna: sindacato Ugt, positivi dati Pil ma si continui con sostegno fiscale per favorire consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unione generale dei lavoratori (Ugt) spagnola ha accolto con favore i dati trimestrali sul Pil nazionale, che si è attestato a +4,2 per cento su base annua, ma ha chiesto di continuare con il sostegno fiscale per incoraggiare "investimenti strategici e consumi delle famiglie". "I dati mostrano un'accelerazione dell'economia. Tuttavia, i consumi non si sono ripresi perché i prezzi sono ancora in aumento e perché l'inasprimento della politica monetaria sta pesando sul credito", ha dichiarato il sindacato in un comunicato, ricordando che gli effetti negativi dell'invasione russa dell'Ucraina, come l'inflazione, persistono. Per l'Ugt, l'economia spagnola ha bisogno di continuare con un "forte sostegno fiscale" che favorisca gli investimenti strategici e il mantenimento dei consumi delle famiglie e che generi un'accelerazione della crescita dell'attività e che garantisca che ciò avvenga con maggiore "giustizia sociale". (Spm)