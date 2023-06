Vaticano: nomina del vescovo di Gokwe, Zimbabwe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha nominato vescovo della diocesi di Gokwe, Zimbabwe, il reverendo Eusebius Jelous Nyathi, del clero di Hwange, finora rettore del Seminario Maggiore Nazionale SS. John Fisher and Thomas More di Chishawasha nell'arcidiocesi di Harare. Lo comunica la sala stampa vaticana. Monsignor Eusebius Jelous Nyathi è nato il 2 agosto 1974 a Hwange. Dopo aver frequentato il Seminario Minore di Dete è entrato, poi, nel Seminario Propedeutico di Mazowe. Ha ottenuto il Diploma in Filosofia ed il Baccalaureato in Teologia presso il Seminario Nazionale di Chishawasha, Harare. È stato ordinato sacerdote il 17 giugno 2004 per la diocesi di Hwange. Ha ricoperto numerosi incarichi e svolto ulteriori studi. Dal 2016 è delegato diocesano per la formazione permanente del clero; finora, rettore del Seminario Maggiore Nazionale SS. John Fisher and Thomas More. (Civ)