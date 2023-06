Mobilità: Assoturismo, assessorato Roma Capitale non pervenuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assoturismo Roma, l'associazione del turismo di Confesercenti, lamenta un'assenza imbarazzante dell'assessorato alla mobilità del Comune di Roma. Lo comunica in una nota Assoturismo Roma. Due lettere - prosegue la nota - spedite nell'arco di 5 mesi senza risposta, a quanto pare, sembra da voci indiscrete che questa situazione non è riservata solo alla scrivente organizzazione ma anche ad altre associazioni che lamentano lo stesso atteggiamento. Atteggiamento irrispettoso per i corpi intermedi datoriali e non degno della carica ricoperta che invece dovrebbe ascoltare tutti i cittadini e ancor di più le organizzazioni confederali. Se l'avesse fatto un assessore della Raggi oggi i giornali sarebbero colmi di titoli. I problemi che ogni giorno Assoturismo incontra nel settore sono molti, legati alla filiera del turismo e alla clientela che spesso se la prende per i disagi con gli operatori di settore: La situazione lasciata irrisolta del piano bus, la classificazione delle strade ormai obsoleta che vanno ad inficiare su decine di permessi per le attività commerciali (hotel-ristoranti) la mancata concertazione sui nuovi progetti legati alla mobilità come piazza dei Cinquecento, la nuova linea del tram su via Nazionale, i carichi e scarichi merci selvaggi senza orari e regole, ecc. Poi il problema taxi che nessuno vuole affrontare se non con misure pagliative. Andare in queste condizioni verso appuntamenti importanti come il Giubileo e forse Expo è un suicidio annunciato. Senza considerare che ancora deve ripartire il mercato orientale. Il silenzio di tomba dall'assessore - conclude la nota - ma nel frattempo lo stesso inaugura l'inizio del cantiere della nuova fermata della metropolitana a Piazza Venezia, cioè il nulla, tra l'altro opere e cantieri avviati da altre amministrazioni. (Com)