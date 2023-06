Roma: bambino morto a Casal Palocco, 20enne arrestato era a casa sua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era a Roma e non all’estero come si ipotizzava lo youtuber 20enne che mercoledì scorso, alla guida di un suv Lamborghini, a Casal Palocco ha investito l’auto su cui viaggiava Manuel Proietti. Il bimbo di 5 anni è morto mentre i soccorritori lo trasportavamo in ospedale ad Ostia. M.D.P. è a Roma dove gli uomini delle forze dell’ordine lo hanno rintracciato e gli hanno notificato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il giovane è indagato di omicidio stradale e lesioni stradali. Nell’impatto tra l’auto che lui guidava e la Smart ForFour, oltre alla morte del piccolo di 5 anni, sono rimaste ferite la mamma della vittima e la sorellina di 3 anni. Secondo una ricostruzione, l’indagato e un gruppo di altri 4 giovani stavano partecipando ad una “challege”, una sfida su Youtube, quando all’altezza di via Aristonico di Alessandria, la loro potente auto ha impattato contro la Smart. Si indaga sulla dinamica dell’incidente e su chi avesse commesso infrazioni. Si indaga, però, anche sulle attività del giovane e se al momento dello scontro fosse impegnato e distratto nel realizzare il video con gli amici. Al momento nessun altro risulta indagato. Negli ultimi giorni si era diffusa la notizia che il 20enne M.D.P. fosse all’estero. Secondo quanto si apprende, all’estero ci sarebbe due degli altri 4 ragazzi non indagati. Il 20enn, infatti, è stato arrestato questa mattina a Roma. (Rer)