Lombardia: anniversario guardia di finanza, Romani, fiamme gialle presidio di legalità

- La presenza qui oggi "vuole essere un segno chiaro e inequivocabile del sostegno incondizionato". Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani intervenuto questa mattina alla celebrazione del 249° anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza nella Caserma 'Cinque Giornate' di via Melchiorre Gioia a Milano, dove è stato accolto dal Comandante del Comando Interregionale Italia Nord Occidentale Generale di Corpo d'Armata Fabrizio Carrarini. "La gratitudine - prosegue Romani - dell'istituzione regionale al lavoro straordinario delle donne e degli uomini delle Fiamme Gialle, che costituiscono un presidio di legalità a tutela del nostro Paese, della sua economia, delle imprese e delle famiglie". "Un ruolo, il loro, ancora più strategico in un territorio come quello milanese e lombardo, che costituisce uno dei distretti produttivi, commerciali ed economici più importanti d'Europa. In uno scenario caratterizzato da un forte dinamismo economico, l'impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Guardia di Finanza è fondamentale per prevenire e contrastare i rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale. Dopo quasi due secoli e mezzo di storia, la Guardia di Finanza conferma ancora oggi la sua importanza e la necessità della sua presenza, dimostrando competenze e capacità sempre maggiori", conclude il Presidente del Consiglio regionale(com)